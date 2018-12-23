«Ижсталь» покинул нападающий Вячеслав Скобелев

Расположение «Ижстали» покинул нападающий Вячеслав Скобелев, сообщает пресс-служба хоккейного клуба Высшей лиги из Удмуртии. «Севеврсталь», имеющая права на игрока, обменяла его на защитника из новокузнецкого «Металлурга» Дмитрия Мегалинского.

Вячеслав Скобелев в этом сезоне сыграл за «Ижсталь» 35 матчей, в которых набрал 21 (10+11) результативный балл. До сегодняшнего дня Скобелев являлся лучшим бомбардиром ижевского клуба.

Накануне «Северсталь» в Уфе уступила «Салавату Юлаеву», дважды ведя в счете — 2:3.

«Ижсталь» находится на 26-м месте (всего — 29) в турнирной таблицы ВХЛ, набрав 25 очков.





