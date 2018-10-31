ВК «Синтез» провел фотоссесию World Skills 2019 в Казани

Фото: предоставлено пресс-службой ВК "Синтез"

Казанская ватерпольная команда «Синтез» провела тематическую фотосессию на территории ПАО «Казаньоргсинтез» в поддержку предстоящего Чемпионата мира по рабочим профессиям World Skills 2019 в Казани.

Игроки, главный тренер Александр Ерышов и президент клуба депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирек Зиннуров примерили экипировку лаборантов, аппаратчиков и механиков – сотрудников крупнейшего татарстанского химического предприятия.

– Целью проекта является пропаганда рабочих профессий, что особенно важно в преддверии проведения Чемпионата мира по рабочим профессиям World Skills 2019, который на следующий год пройдет в столице Татарстана, – говорит Ирек Зиннуров, один из идейных вдохновителей фотосессии. – Площадкой проведения мероприятия мы выбрали «Казаньоргсинтез», флагман татарстанской химической промышленности, который поддерживает ватерпольную команду уже ни одно десятилетие. Своим участием в проекте мы хотели выразить уважение и признательность труду заводчан. Наша ватерпольная команда – это часть коллектива завода, и всем нам было полезно и интересно проникнуться спецификой работы предприятия», — подчеркнул Зиннуров.