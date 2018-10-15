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Промышленность

Группа «Продо» сменила директора крупнейшего мясокомбината Башкирии

13:55, 15.10.2018
Группа «Продо» сменила директора крупнейшего мясокомбината Башкирии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Агропромышленная группа «Продо» вновь сменила директора АО «Уфимский мясоконсервный комбинат». С 9 октября пост занял Ильдар Ахметзянов.

Он сменил на этом посту Сергея Пимонова, руководившего предприятием менее трех месяцев — с 23 июля 2018 года, пишет «Интерфакс». При этом Пимонов уже дважды становился главой мясокомбината: в 2006 и в 2009 году.

«Уфимский мясоконсервный комбинат» считается крупнейшим мясоперерабатывающим комплексом Башкирии. Его объем производства превышает 11 тысяч тонн продукции в год.

Группа «Продо» создана в 2004 году на средства инвесткомпании Millhouse, управляющей активами Романа Абрамовича и других бывших акционеров «Сибнефти». Объединяет птицеводческие, свиноводческие и мясоперерабатывающие предприятия в восьми регионах РФ. Выпускает продукцию под брендами «Клинский», «Троекурово», «Омский бекон», «Наша Ряба», «Черный кабан», «Царская охота», «Рококо» и другими.

ПромышленностьАгропром Башкортостан
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