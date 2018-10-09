КАМАЗ может стать поставщиком АвтоВАЗа

Кузнечный завод ПАО «КАМАЗ» пройдет аудит со стороны потенциального заказчика – АвтоВАЗа, в рамках альянса «Рено-Ниссан».

По информации «Вести КамАЗа», французские аудиторы начнут работу в Набережных Челнах 9 октября.

С начала года кузнечный завод отгрузил продукции диверсификации более чем на 1 млрд рублей при бизнес-плане на 2018 год в 923 миллиона. Кроме того, до конца года завод намерен выпустить продукции еще на 300 млн рублей.

Продукция диверсификации представляет собой штампованные поковки для нужд автомобильной промышленности.

Ранее сообщалось, КАМАЗ потратит на модернизацию кузнечного завода 3 миллиарда рублей.