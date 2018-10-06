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Летные испытания новой ракеты «Сармат» могут начаться уже в 2019 году

07:28, 06.10.2018
Летные испытания новой ракеты «Сармат» могут начаться уже в 2019 году
Фото: скриншот видео

Два бросковых пуска новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» показали работоспособность пусковой инфраструктуры нового комплекса.

Это позволит перейти к летным испытаниям ракеты с реальными пусками уже в 2019 году, передают «Известия».

Напомним, Министерство обороны России ранее опубликовало видео испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на космодроме Плесецк.

ПромышленностьМашиностроение
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