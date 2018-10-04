Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленную «столицу»

Президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо создать крупный финансово-промышленный центр, «своего рода столицу».

По словам главы Минобороны, необходимо продолжить политику развития Сибири и Дальнего Востока. А этому может способствовать развитие промышленного центра. Кроме того, он отметил, что там необходимо создавать условия для жизни, чтобы привлекать туда людей, передает «Неизвестная Сибирь».

Ранее стало известно, что в 15 регионах России, в том числе в Татарстане, запустят региональные отделения фондов развития промышленности.