Лжеприставы в Татарстане отправляют поддельные квитанции для оплаты

Мошенники от лица Управления Федеральной службы судебных приставов России по Татарстану отправляют письма по электронной почте о якобы имеющейся задолженности адресата с использованием символики ФССП.



К письмам прилагаются подозрительные файлы или квитанции для оплаты с указанием неизвестных счетов, говорится в сообщении УФССП по РТ.

Отмечается, что информация о наличии долгов у физических и юридических лиц размещается только на официальном сайте службы и ее территориальных органов, в разделе «Банк данных исполнительных производств».