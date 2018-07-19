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Лжеприставы в Татарстане отправляют поддельные квитанции для оплаты

10:49, 19.07.2018

Мошенники от лица Управления Федеральной службы судебных приставов России по Татарстану отправляют письма по электронной почте о якобы имеющейся задолженности адресата с использованием символики ФССП.

К письмам прилагаются подозрительные файлы или квитанции для оплаты с указанием неизвестных счетов, говорится в сообщении УФССП по РТ.

Отмечается, что информация о наличии долгов у физических и юридических лиц размещается только на официальном сайте службы и ее территориальных органов, в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Происшествия Татарстан
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