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Промышленность

Путин призвал металлургов перейти на новые экостандарты в промцентрах

07:55, 15.07.2018
Путин призвал металлургов перейти на новые экостандарты в промцентрах
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал металлургов обратить внимание на вопросы экологических стандартов для улучшения окружающей среды в промышленных центрах.

«Многое еще предстоит сделать для выхода на принципиально новые экологические стандарты для улучшения окружающей среды в промышленных центрах нашей страны», — передает «РИА Новости» со ссылкой на Путина.

Подчеркивается, что перед российскими металлургами стоят амбициозные задачи и решить их им под силу.

ПромышленностьОбщество
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