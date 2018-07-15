Путин призвал металлургов перейти на новые экостандарты в промцентрах

Президент России Владимир Путин призвал металлургов обратить внимание на вопросы экологических стандартов для улучшения окружающей среды в промышленных центрах.



«Многое еще предстоит сделать для выхода на принципиально новые экологические стандарты для улучшения окружающей среды в промышленных центрах нашей страны», — передает «РИА Новости» со ссылкой на Путина.

Подчеркивается, что перед российскими металлургами стоят амбициозные задачи и решить их им под силу.