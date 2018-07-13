Новости общества

05:01 МСК
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +26

04:32, 13.07.2018
Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +26

Сегодня, 13 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозой. Ночью и утром в отдельных районах республики туман.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +11°С до +16°С. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +21°С до +26°С.

В Казани днем ожидается от +23°С до +25°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +21°С до +25°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем