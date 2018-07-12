Павел Падакин: «Каждый хоккеист хотел бы оказаться в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Павел Падакин, перешедший в казанский клуб в нынешнее межсезонье, рассказал о том, как оказался в составе новой команды.



«Когда поступило предложение от «Ак Барса», я вообще не думал и сразу согласился. Спасибо клубу, что мной заинтересовались. Думаю, я смог чем-то заинтересовать руководство клуба: минувший сезон у меня получился неплохим — я заработал очки и «Сочи» вышел в плей-офф. Думаю, это один из факторов, который помог обратить на меня внимание.



Мне еще не удалось пообщаться с тренерским штабом. Пока не знаю, что от меня ждут. Каждый хоккеист хотел бы оказаться в «Ак Барсе». Я буду ждать указания тренеров и будут от них отталкиваться. Хочу помогать команде выигрывать», — сказал хоккеист официальному сайту «Ак Барса».

Павел Падакин в сезоне 2017/2018 сыграл за ХК «Сочи» в 53 матчах и набрал 31 очко (9+22).