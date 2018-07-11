ХК «Нефтехимик» вышел из отпуска

Сегодня с утра хоккеисты «Нефтехимика» собрались на «Нефтехим Арене», где сдали кровь и прошли флюорографию. Для этого на арену специально приехала машина цифровой рентгенографии. Затем хоккеисты отправились в физкультурный диспансер, говорится на официальном сайте клуба.

В числе первых медкомиссию в физкультурном диспансере прошел защитник «Нефтехимика» Алексей Волгин:

— Успели хорошо отдохнуть, набраться сил. Честно говоря, соскучились по клубу, по хоккею. Так что из отпуска вышли с позитивным настроением.

Прекрасно понимаю, нас ждет большая, тяжелая работа. Но мы готовы к ней. Чтобы успешно выступить в чемпионате, надо хорошо работать сейчас, — приводит слова хоккеиста официальный сайт нижнекамского клуба.