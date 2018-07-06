Бразильский защитник Байано: «Уход из «Рубина» — самая глупая ошибка в моей карьере»

Бразильский защитник Байано, выступавший за «Рубин» в 2006 году, рассказал, что сожалеет об уходе из казанского клуба.

«Я был глуп. Я сожалею, что променял «Рубин» на «Васко да Гаму». У меня должно было быть терпение, но я хотел вернуться и думал, что буду ближе к бразильской сборной. Но тот, кто звал меня в «Васко», был Тите, которого после моего приезда заменили на Ренато Гаушо. И у меня ничего не вышло», — написал в своей авторской колонке Байано.



За казанский клуб Байано провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал две голевые передачи. Также он значился в составе команды в 2008 году, но не сыграл ни одной игры.