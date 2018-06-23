Австралийские футболисты используют выходной на ЧМ для экскурсии по Казани

Австралийские футболисты, которым тренерский штаб предоставит в субботу выходной, планируют осмотреть достопримечательности Казани. Об этом рассказал защитник команды Джош Рисдон.



«Да, для нескольких ребят получится несколько смешанный день. У нас будет небольшое собрание перед обедом, на котором мы разберем последнюю встречу и обсудим предстоящую. А после нам будет предоставлено свободное время, думаю, ребята потратят его на то, чтобы посмотреть город, его достопримечательности», — заявил Рисдон.

Напомним, 21 июня австралийцы сыграли вничью с главными конкурентами за выход в плей-офф турнира – датчанами.