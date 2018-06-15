Сердар Азмун выйдет на поле в первом матче Ирана на ЧМ-2018
Стали известны стартовые составы сборных Марокко и Ирана на матч 1-го тура группы «B» чемпионата мира-2018, сообщает Sport24.ru.
В составе иранской команды с первых минут на поле появится нападающий «Рубина» Сердар Азмун.
Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Бенатиа, Саисс, Зийех, Аль-Ахмади, Беланда, Буссуфа, Амрабат, Арит, Эль-Кааби.
Иран: Бейранванд, Хаджсафи, Чешми, Пурлиганджи, Резаэян, Шоджаи, Эбрахими, Амири, Ансарифард, Джаханбахш, Азмун.
Матч Марокко — Иран состоится в Санкт-Петербурге, начало в 18.00 по московскому времени.СпортФутбол Татарстан
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