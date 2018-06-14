УНИКС расторг контракт с Григорием Шуховцовым

Баскетбольный клуб УНИКС и центровой Григорий Шуховцов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом говорится на официальном сайте казанского клуба.



Шуховцов стал игроком УНИКСа в июле 2017 года. В составе казанской команды 35-летний игрок провел 13 матчей в Лиге ВТБ. В среднем за игру он набирал 1,9 очка и делал 1,8 подбора. До перехода в стан казанской команды баскетболист выступал за московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань».



Ранее казанский УНИКС проиграл «Зениту» в матче за третье место Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 79:93.

