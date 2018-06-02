«Рубин» может пополнить хорватский защитник Уремович

Центральный защитник словенской «Олимпии» Филип Уремович в ближайшее время может стать игроком «Рубина», сообщает Sport24.ru. По информации sportalo.hr, клубы уже согласовали трансфер 21-летнего игрока.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает стоимость хорвата в 250 тыс. евро. При этом в январе 2018 года перешел из второй команды загребского «Динамо» в «Олимпию» за 200 тысяч.

В составе «Олимпии», которая в мае выиграла чемпионат Словении, Уремович провел 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Он также имеет в своем активе пять матчей и гол за сборную Хорватии-U19.