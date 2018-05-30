Бречалов рассчитывает сэкономить 800 тысяч рублей от перевода правительства на такси

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о намерении перевести все правительство на такси. Руководитель республики считает, что этот ход сэкономит бюджету 800 тысяч рублей.

«По срокам пока не можем сказать. За лето мы, конечно, должны все это сделать», — цитирует Бречалова «Коммерсант».

Он пояснил, что автопарк правительства УР перейдет на режим такси.

Напомним, что осенью 2017 года экономический блок правительства пересел на такси. За месяц удалось сэкономить 130 тысяч рублей. Однако на тот момент глава Удмуртии рассчитывал, что уже в следующем месяце за счет этого приема бюджет сэкономит десятки миллионов рублей.