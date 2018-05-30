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Воткинск может получить на благоустройство 100 миллионов рублей

12:17, 30.05.2018

Воткинск вошел в число финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Городской бюджет может получить на благоустройство до 100 млн рублей.

Сейчас Воткинск претендует на победу в номинации малых городов с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, передает «Сусанин».

Руководитель Корпорации развития УР Дмитрий Генералов подчеркнул, что город участвует в конкурсе с проектом «Парк Петра Ильича Чайковского «Времена года».

ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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