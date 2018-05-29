«Ак Барс» подписал контракт с защитником «Адмирала»
Бывший защитник «Адмирала» Даниил Курашов стал игроком «Ак Барса». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Отмечается, что соглашение с игроком носит двусторонний характер и рассчитано на два ближайших сезона.
В прошлом сезоне Курашов провел за владивостокский «Адмирал» 32 матча, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1». Всего в КХЛ защитник сыграл 58 матчей в регулярном первенстве, где забросил 1 шайбу и сделал 2 голевые передачи. В плей-офф Кубка Гагарина Курашов очков не набирал.
Напомним, что завтра состоится чествование казанской команды, где «Ак Барс» проедет чемпионским маршрутом по Казани.СпортХоккей Татарстан
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