В совет директоров омского «Авангарда» вошел Алексей Морозов

Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, двукратный чемпион мира (2008 и 2009) в составе сборной России, многократный чемпион России в составе казанского «Ак Барса» Алексей Морозов вошел в состав совета директоров омского «Авангарда».

«В совет директоров «Авангарда» меня пригласил его председатель Александр Владимирович Крылов, а также президент клуба Максим Юрьевич Сушинский. Оба хотят максимально поднимать и развивать омский хоккей. Моя задача — экспертная оценка, помощь со стороны. С Максимом мы знакомы не первый год. Его в Омске любят, знают и уважают. Хочется, чтобы «Авангард» только процветал, рад поделиться своим опытом», — рассказал Морозов «Чемпионату».

Ранее омский клуб возглавил Боб Хартли.