РФС не стал рассматривать жалобу испанских тренеров в отношении казанского «Рубина»

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) оставила без рассмотрения заявления трех испанских тренеров в отношении казанского футбольного клуба «Рубин» о взыскании компенсации за расторжение контрактов, сообщает пресс-служба РФС.

Палата оставила без рассмотрения заявления испанских тренеров Серхио Наварро, Рауля Руиза Гонсалеса и Александра Пальяреса в отношении «Рубина».

Данное решение было принято на основании подпункта «в» пункта 2 статьи 44 регламента РФС по разрешению споров, согласно которому жалоба остается без рассмотрения, если с момента события, послужившего основанием для возникновения спора, прошло более двух лет.

Руиз вошел в тренерский штаб «Рубина» по приглашению главного тренера команды на тот момент Курбана Бердыева. Наварро и Пальярес приехали в Казань в 2011 году. В 2013 году Бердыев покинул «Рубин» и вскоре после его ухода руководство клуба расторгло контракты с тремя специалистами.





