В Казани отметили 100-летие пограничных войск

Около мемориальной зоны у парка им. Горького собрались сегодня, 28 мая, группы людей, чтобы отпраздновать День пограничника. Помимо военных, на площади возле памятника пришли семьи с детьми, передает корреспондент «Реального времени».

Ровно 100 лет назад — 28 мая 1918 года — была учреждена Пограничная охрана РСФСР. Тогда же было создано Главное управление погранохраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи, охранявшие рубежи Российской империи.

Правопреемником этих структур стала Федеральная пограничная служба России, созданная Указом Президента России 30 декабря 1993 года, которая до этой даты носила наименование — Пограничные войска Комитета государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик.

С мая 2003 года ФПС России перешла в ведение ФСБ — пограничных войск России и называется «Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации».