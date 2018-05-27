Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин: Было страшно играть первые десять матчей

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин, ставший обладателем Кубка Гагарина в минувшем сезоне, поделился мыслями и ощущениями от своего дебютного года в стане казанского клуба.



«Зарабатывал доверие в течение сезона. В каких-то ситуациях мне подсказывали – помогало. Страшно было играть первые десять матчей, потому как понимал, что пока себя ещё не проявил. И каждая ошибка могла стать концом. Очень старался демонстрировать стабильность, показывать, на что способен. Сейчас я не хвалюсь тем, что стал обладателем Кубка Гагарина. Уже история. Надо готовить себя к следующему сезону. 30-го мая состоится командное награждение. А тогда после финального победного матча прошел праздничный ужин. Было классно! Пригласили артистов, танцоров», — отметил Лямкин официальному сайту КХЛ.

Напомним, что Никита Лямкин перебрался в «Ак Барс» из новокузнецкого «Металлурга» прошлым летом в результате покупки группы из 8 молодых игроков.

В регулярном чемпионате КХЛ 22-летний защитник провел 25 игр и набрал 2 очка, при показателе полезности "+11". В плей-офф он провел 19 игр, набрал 4 очка, при показателе полезности "+7".