«Зенит-Казань» презентовал состав на новый сезон

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» перед стартом регулярного сезона 2025/2026 провел встречу с болельщиками и презентацию игроков. От имени руководства республики игроков и болельщиков команды поприветствовал председатель Госсовета, президент Федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаметшин.
Ближайшие игры «Зенит-Казань» проведёт 19 октября против «Динамо» (Москва) и 23 октября против «Горького» (Нижний Новгород).
