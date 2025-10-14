«Зенит-Казань» презентовал состав на новый сезон

20:15, 14.10.2025 27
1/27
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» перед стартом регулярного сезона 2025/2026 провел встречу с болельщиками и презентацию игроков. От имени руководства республики игроков и болельщиков команды поприветствовал председатель Госсовета, президент Федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаметшин.

Ближайшие игры «Зенит-Казань» проведёт 19 октября против «Динамо» (Москва) и 23 октября против «Горького» (Нижний Новгород).

Другие фотогалереи