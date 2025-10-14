Свежезавоеванные золотые медали регбистов «Стрелы-Ак Барс»

12:19, 14.10.2025 26
В Казанском Кремле состоялось торжественное чествование наших чемпионов. Это регбийный клуб «Стрела-Ак Барс», команда завоевала все главные трофеи в сезоне 2025 года: выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

