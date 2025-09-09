Прохор Шаляпин спел для казанских жизнелюбов в парке им. Горького

16:30, 09.09.2025 46
  • Динар Фатыхов
В Центральном парке им. Горького в Казани с большим размахом прошел девятый День казанского жизнелюба. Кульминацией праздника стал гала-концерт на главной сцене, где с особым успехом выступил популярный певец Прохор Шаляпин. Праздник, посвященный активному долголетию, объединил более 100 тысяч пенсионеров. Для гостей работали десятки площадок: от мастер-классов и лекций до йоги и шахматных турниров.

