Прохор Шаляпин спел для казанских жизнелюбов в парке им. Горького

В Центральном парке им. Горького в Казани с большим размахом прошел девятый День казанского жизнелюба. Кульминацией праздника стал гала-концерт на главной сцене, где с особым успехом выступил популярный певец Прохор Шаляпин. Праздник, посвященный активному долголетию, объединил более 100 тысяч пенсионеров. Для гостей работали десятки площадок: от мастер-классов и лекций до йоги и шахматных турниров.
