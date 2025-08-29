В Казани прошел праздник Мавлид

В Казани с размахом отметили Мавлид — день рождения пророка Мухаммада. Праздник в Старо-Татарской слободе собрал тысячи верующих. С поздравлениями выступили глава Татарстана Рустам Минниханов, муфтий Камиль хазрат Самигуллин и потомок пророка шейх Маъмун Рави. Для гостей организовали концерты духовных песнопений, проповеди и выступления творческих коллективов.
