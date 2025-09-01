Яркие кадры августа

  • В храме-памятнике павшим воинам завершились реставрационные работы.
    Динар Фатыхов
  • Бывшие футболисты сыграли в падел-теннис.
    Артем Дергунов
  • Обаятельная «веснушка» посетила чемпионат России по легкой атлетике.
    Динар Фатыхов
  • Провокационный горох прошелся по подиуму Volga Fashion Show.
    Артем Дергунов
  • Юный болельщик попал в тёплые объятия маскота хоккейного клуба «Ак Барс».
    Динар Фатыхов
  • Рустам Нигматуллин передал знамя автопробега БРИКС.
    Артем Дергунов
  • Рашид Рахимов горячо болел за свою команду во время матча «Рубин» — «Спартак».
    Динар Фатыхов
  • Трое неизвестных посетили форум «РОСТКИ».
    Артем Дергунов
  • Молодой человек взглянул в будущее на выставке «Дрон Экспо 2025».
    Динар Фатыхов
  • Сотрудник оперативной медицинской службы остался доволен модернизацией парка спецтранспорта.
    Динар Фатыхов
  • На празднике Мавлид молодой человек задумался о выгодах холостой жизни султанов.
    Динар Фатыхов
  • Участник мотофестиваля «Два Кремля» выбрал эффектный образ.
    Динар Фатыхов
  • Над Казанью в День города и республики распустились огненные цветы.
    Артем Дергунов

Август. Месяц, когда календарь ещё говорит «лето», а природа уже смотрит в сторону осени. Пока она собирала чемоданы, мы собрали эту подборку — случайные, но оттого не менее ценные кадры уходящего сезона.

