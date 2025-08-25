В Центре современной культуры «Смена» представлен проект микромузея для одного зрителя

В Центре современной культуры «Смена» в Казани состоялась презентация арт-проекта «м²» от группы Angrod. Художники создали минималистичный музей в лесу, рассчитанный на одновременное посещение одним человеком. Проект, разработанный совместно с архитектором Тимофеем Зверко и студией 6/5 Buro, позиционируется как осознанный протест против гигантизма в современной культуре. Авторы планируют создать серию из 3200 подобных объектов в неожиданных локациях, предлагая новый формат взаимодействия с искусством.
