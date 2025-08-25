В Казани прошла церемония разбития тарелки, приуроченная к съемкам нового татарского сериала

17:27, 25.08.2025 20
  • Артем Дергунов
Кинокомпания “Ватан 21 век” совместно с телеканалом “Татарстан — Новый Век” работает над созданием нового татарского сериала, основанного на пьесе Туфана Миннуллина “Ай булмаса, йолдыз бар” (“Без Луны звезда нам светит”). Сегодня, в день 90-летия легендарного татарского драматурга, в Казани прошла церемония разбития тарелки, приуроченная к съемкам. Описанные в произведении события решили перенести в наши дни, чтобы картина была ближе современному зрителю.

