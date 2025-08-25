В Казани прошла церемония разбития тарелки, приуроченная к съемкам нового татарского сериала

Кинокомпания “Ватан 21 век” совместно с телеканалом “Татарстан — Новый Век” работает над созданием нового татарского сериала, основанного на пьесе Туфана Миннуллина “Ай булмаса, йолдыз бар” (“Без Луны звезда нам светит”). Сегодня, в день 90-летия легендарного татарского драматурга, в Казани прошла церемония разбития тарелки, приуроченная к съемкам. Описанные в произведении события решили перенести в наши дни, чтобы картина была ближе современному зрителю.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.