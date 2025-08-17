«Рубин» обыграл «Ростов» в Казани с минимальным счетом

«Рубин» победил в Казани «Ростов» со счетом 1:0 в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова одержала третью победу в чемпионате. Единственный мяч на 51-й минуте матча забил Дмитрий Кабутов после розыгрыша углового удара. Вратарь «Рубина» Евгений Ставер закончил игру без пропущенных голов.
