«Рубин» обыграл «Ростов» в Казани с минимальным счетом

17:27, 17.08.2025 41
«Рубин» победил в Казани «Ростов» со счетом 1:0 в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова одержала третью победу в чемпионате. Единственный мяч на 51-й минуте матча забил Дмитрий Кабутов после розыгрыша углового удара. Вратарь «Рубина» Евгений Ставер закончил игру без пропущенных голов.

