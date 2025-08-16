В «Свияжских холмах» стартовал XVIII Международный фестиваль исторической техники

16:05, 16.08.2025 45
1/45
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

Сегодня в горнолыжном комплексе «Свияжские холмы» ревели моторы прошлого. Здесь открылся XVIII Международный фестиваль исторической техники, объединивший экспертов и преданных поклонников ретро-автомобилей со всей России. Татарстан принял впечатляющую коллекцию из более чем 300 редких экземпляров — старинных автомобилей и мотоциклов, словно сошедших со страниц истории. Старт дал лично председатель Госсовета Татарстана и президент «Авторетроклуба-21» Фарид Мухаметшин.

Другие фотогалереи