В «Свияжских холмах» стартовал XVIII Международный фестиваль исторической техники

Сегодня в горнолыжном комплексе «Свияжские холмы» ревели моторы прошлого. Здесь открылся XVIII Международный фестиваль исторической техники, объединивший экспертов и преданных поклонников ретро-автомобилей со всей России. Татарстан принял впечатляющую коллекцию из более чем 300 редких экземпляров — старинных автомобилей и мотоциклов, словно сошедших со страниц истории. Старт дал лично председатель Госсовета Татарстана и президент «Авторетроклуба-21» Фарид Мухаметшин.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.