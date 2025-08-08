Бывшие футболисты ЦСК сыграли в турнире по падел-теннису в Казани

18:30, 08.08.2025 39
В Казани состоялся турнир по падел-теннису, организованный Александром Бурмистровым, бывшим игроком хоккейного клуба «Ак Барс».

В турнире приняли участие звезды московских кортов, а также бывшие футболисты ЦСКА Алан Дзагоев и Георгий Щенников.

