Премьерный показ фильма «Краски Сабантуя» состоялся в кинотеатре «Мир»

17:50, 14.02.2024 28
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

14 февраля в кинотеатре «Мир» прошел премьерный показ документального фильма «Краски Сабантуя». После просмотра состоялось обсуждение картины.


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