«Гомер живописи» и казанский Эрмитаж представляют «Золотой век фламандского искусства»

19:00, 22.02.2022 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Золотой век фламандского искусства». На ней представлена живопись, печатная графика и предметы прикладного искусства из собрания Государственного Эрмитажа. В их числе — произведения Питера Пауля Рубенса и двух его младших современников — Антониса Ван Дейка и Якоба Йорданса.


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