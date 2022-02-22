«Гомер живописи» и казанский Эрмитаж представляют «Золотой век фламандского искусства»

Сегодня в центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Золотой век фламандского искусства». На ней представлена живопись, печатная графика и предметы прикладного искусства из собрания Государственного Эрмитажа. В их числе — произведения Питера Пауля Рубенса и двух его младших современников — Антониса Ван Дейка и Якоба Йорданса.
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