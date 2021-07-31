Марта — ты лучшая! Как Казань встречала олимпийскую чемпионку

21:00, 31.07.2021 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня рапиристка Марта Мартьянова, которая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире на Олимпиаде в Токио, вернулась в Казань. В финале соревнований россиянки Марта Мартьянова, Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина победили сборную Франции со счетом 45:34.


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