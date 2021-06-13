10 фото недели: какие они, люди России?

00:00, 13.06.2021 10
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Минувшие семь дней завершаются празднованием Дня России. Смысл праздника — в объединении всех россиян и всех народов, живущих на территории нашей страны. Какие они, люди России? Об этом — фотоподборка «Реального времени».

  • 1—3. На «Книга-фесте» в Пушкинский день России.
  • 4. На открытии выставки из собрания Национального художественного музея Республики Саха (Якутия).
  • 5. Музыканты легендарной группы «Ария» на выставке «Джинсы как культ. 10 лет спустя» в Казани.
  • 6—7. На открытии памятника афганцам в парке Победы.
  • 8—9. На молодежном «Этно-маркете» на Кремлевской набережной.
  • 10. На фестивале этно-музыки «Таба».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Василий Иванов


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