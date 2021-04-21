«Война и Мир Вадима Сидура»: перед открытием

18:07, 21.04.2021 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С 24 апреля по 27 июня в Республике Татарстан в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» пройдет проект «Война и Мир Вадима Сидура». Выставка задумана как передвижная экспозиция, способная адаптироваться под разные музейные и другие выставочные пространства. В экспозицию вошло более сорока работ Вадима Сидура из фондов Объединения «Манеж», а также произведения из частных коллекций. На выставке будут представлены работы разных периодов, среди них: скульптура, графика, керамика, резьба по линолеуму. Помимо таких известных скульптур, как «Раненый» (1963 г.), «Узник» (1963 г.), «Связи. Нежность» (1963 г.), в экспозицию также включены менее знакомые широкому кругу посетителей произведения. За подготовкой выставки к открытию наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".


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