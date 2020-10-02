На новом заводе ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» прошла первая экскурсия для учащихся

На строящемся этиленовом комплексе (ЭП-600) ПАО «Нижнекамскнефтехим» с экскурсией побывали ученики 6-го класса 35-го лицея Нижнекамска. Знакомство с новым промышленным объектом началось в здании заводоуправления. Здесь директор комплекса ЭП-600 Ленар Нагимуллин продемонстрировал школьникам макет будущего производства по выпуску этилена и производных. Это важный проект как для компании, так для страны, республики и города, поскольку увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней, а значит, даст импульс для развития социальной инфраструктуры города и благополучия его жителей.

Работы по реализации проекта стартовали в феврале 2019 года. В настоящее время строительство комплекса находится в активной фазе. С ходом работ школьников ознакомили со смотровой площадки, где им рассказали, что на месте будущего завода уже смонтировано 34 единицы колонного оборудования, изготовленного и доставленного водным путем из Южной Кореи. Первые 17 колонн были установлены с применением уникального крана грузоподъемностью 1 600 тонн. В октябре запланированы работы по монтажу одной из печей пиролиза и паровых котлов. Кроме этого, до конца этого месяца прибудут еще два грузовых судна, которые доставят для будущего комплекса ЭП-600 еще 58 единиц оборудования.