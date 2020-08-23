С новым 1442 годом: мусульмане Казани отпраздновали наступление года по Хиджре

17:27, 23.08.2020 24
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Старо-Татарской слободе Казани прошло празднование нового 1442 года по лунному календарю (Хиджре). Казанцы и гости города могли услышать проповедь и религиозные песнопения на татарском и арабском языках. Работала выставка национальных изделий.


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