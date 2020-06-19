Неудавшийся диалог: как «Парк Хаус» и его арендаторы договаривались в ТПП

19:00, 19.06.2020 23
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Фиаско потерпела сегодня попытка татарстанской Торгово-промышленной палаты наладить диалог арендодателей и арендаторов ТЦ «Парк Хаус» о «ковидных» скидках на арендную плату. На организованную ТПП встречу пришли всего несколько арендаторов. Представители самого ТЦ на встрече не появились.


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