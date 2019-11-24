Целый Лес чудес в Яна Кырлай: как Берендей и другие Кыш Бабая поздравляли

В сказочно-поэтическом селе Яна Кырлай запустили 10-й новогодний сезон. Резиденция Кыш Бабая, у которого появился собственный дом и целый Лес чудес, теперь будет работать круглогодично. На юбилейное открытие резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы съехались татарстанцы и жители других регионов.
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