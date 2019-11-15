День призывника — 2019: 130 новобранцев из Татарстана отправились на военную службу

Сегодня со сборного пункта РТ на службу в Вооруженные силы отправились 130 новобранцев. Призывники из республики распределяются в военные части по всей стране от Калининграда до Владивостока. В основном они определены в Сухопутные войска и Военно-морской флот, некоторые попадают в Ракетные войска.
Как сообщил военный комиссар Татарстана Сергей Погодин, на сегодня из республики уже отправились служить около 600 срочников. А до 25 декабря в Татарстане планируется вызвать в военкоматы около 18 тысяч парней, из которых служить поедут 3,5 тысячи призывников.
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