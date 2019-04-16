PRO Development: игроки рынка недвижимости обсудят тенденции развития жилищного строительства в РТ

Сегодня в Казани проходит одно из крупнейших мероприятий в сфере недвижимости Республики Татарстан - Саммит PRO Development. Спикеры рассмотрят градостроительные приоритеты и направления для благоустройства территорий, источники финансирования проектов и инвестиционный потенциал региона, меры стимулирования девелоперской активности, тенденции развития жилищного строительства Татарстана, перспективные направления торговой недвижимости, стратегии продвижения и коммуникации с клиентами.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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