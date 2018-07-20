«Беречь наш язык и традиции»: татарские имамы со всей России в 9-й раз встретились в Казани

Торжественное открытие IX Всероссийского форума татарских религиозных деятелей прошло сегодня в ГТРК «Корстон». В этом году на форум съехались порядка 1100 делегатов из 69 регионов России и 28 зарубежных стран. Ежегодное мероприятие в этом году проходит под девизом «Национальная самобытность и религия» и приурочено к 200-летию со дня рождения известного татарского богослова Шигабутдина Марджани. В пленарном заседании форума принял участие президент РТ Рустам Минниханов.