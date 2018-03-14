Как КМПО идет к новым трудовым победам: Рустам Минниханов оценил достижения казанских машиностроителей

16:23, 14.03.2018 34
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанское моторостроительное производственное объединение. Глава республики осмотрел один из производственных цехов, ознакомился с образцами выпускаемой продукции и встретился с коллективом завода. За встречей наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

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