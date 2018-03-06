Подарки женщинам Татарстана: хит от Салавата, вальс от Сладковского, грамоты от Бабича и теплые слова от Минниханова

18:48, 06.03.2018 35 4
1/35
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич и президент Татарстана Рустам Минниханов поздравили женщин с наступающим 8 Марта со сцены Татарского государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. На праздничный концерт по случаю 8 Марта были приглашены многодетные мамы, а также те, кто воспитывает приемных детей, труженицы различных отраслей производства, женщины, награжденные за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    Как все-таки красивы женщины, особенно в платках.
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    Вы из какого века к нам приехали?
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    Из 22 века.
    Ответить
  • Анонимно 06 марта
    В заголовке и про Салавата, и про Сладсковского сказали, а про Альбину Шагимуратову ни слова! Не признали похоже мировую звезду? Как говорится, а слона то я и не приметил...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи