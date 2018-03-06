Подарки женщинам Татарстана: хит от Салавата, вальс от Сладковского, грамоты от Бабича и теплые слова от Минниханова

Сегодня полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич и президент Татарстана Рустам Минниханов поздравили женщин с наступающим 8 Марта со сцены Татарского государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. На праздничный концерт по случаю 8 Марта были приглашены многодетные мамы, а также те, кто воспитывает приемных детей, труженицы различных отраслей производства, женщины, награжденные за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.