Как стартовал проект Farolero: люди в черном, ночная Казань и Фонарщик

23:00, 09.08.2017 21
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани стартовал новый экскурсионный проект Farolero, что в переводе означает «Фонарщик». Он не только экскурсионный, зрители становятся одновременно еще и участниками театрализованного действа. На экскурсии с Фонарщиком побывал фото корреспондент «Реального времени».

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