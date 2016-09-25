Фестиваль урожая под Кремлем: фотосессия с тыквами, шахматы с грушами и прилавки с «закуской домашней»

16:31, 25.09.2016 16 4
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на Кремлевской набережной прошел Фестиваль урожая . Гостям предлагали попробовать фермерскую продукцию, развлекали их играми, конкурсами, мастер-классами.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 26 сент
    не шахматы, шашки)
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  • Анонимно 26 сент
    Какой был чудесный день-не день, а сплошной праздник. Спасибо организаторам !!!
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  • Анонимно 26 сент
    А фермеры-то где? Где сельхозпродукция? Кроме тыквы и варенья с соленьями ничего не продавали?
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  • Анонимно 26 сент
    цены конечно европейские
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