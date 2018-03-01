01 марта 2018

Послание президента РФ Федеральному собранию

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1 марта в 12 часов президент России Владимир Путин обратится с традиционным посланием Федеральному собранию. Ожидается, что в послании Путин также огласит свою предвыборную программу.

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию.

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